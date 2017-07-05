Büyükşehir’den çiftçiye silaj biçme desteği

Adana Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal ve Onarım Daire Başkanlığı atölyelerinde üretilen ve Başkan Hüseyin Sözlü’nün “Ceyhun 1200” adını verdiği silaj biçme makinesi, mısır ve buğday tarlalarındaki deneme hasatlarında günlük 50 dekarlık performans elde etti.

Yüzde 100 yerli malı

Adana Büyükşehir Belediyesi, yem bitkilerinin üretiminin yaygınlaşması, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin silaj ihtiyacını ucuza temin etmesi amacıyla proje hazırladı. Makine İkmal ve Onarım Daire Başkanlığı’nda görevli Ziraat Mühendisi Tarım Makineleri Uzmanı Remzi Muratlı’nın koordinesinde yürütülen projede Büyükşehir Belediyesi teknik personeli yüzde 100 yerli malzeme kullanarak mısır ve buğday silajı biçme makinesinin imalatını tamamladı. Ziraat mühendisi ve çiftçi ailenin bireyi olan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricilerine ucuz yem imkanı sağlayacak makineye “Ceyhun 1200” adını verdi.

Deneme hasadında günde 50 dekar biçti

Ceyhun 1200’un deneme hasadı Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün (TİGEM) Ceyhan’daki mısır ve buğday ekili tarlalarında yapıldı. İş genişliği 1200 milimetre olan, 12 kıyıcı bıçağa sahip, dakikada 750-1000 devirle çalışan silaj biçme makinesi, günde 50 dekar araziyi biçti. Türkiye pazarında benzer ithal modellerinin 27 bin eurodan satıldığı silaj biçme makinesini Adana Büyükşehir Belediyesi mevcut insan kaynakları gücünü ve teknik imkanlarını kullanarak 30 bin liraya mal etti. Makineİkmal ve Onarım Daire Başkanlığı atölyelerinde imalatına devam edilecek olan Ceyhun 1200, zor koşullarda hayvancılık yapan çiftçilerin yeşil yem bitkileri hasadında hizmet verecek.