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04 Eylül 2018 17:57

Büyükşehir’den gece-gündüz asfalt mesaisi

Adana Büyükşehir Belediyesi, merkez Seyhan ilçesinin ana arterlerinden Bakımyurdu Caddesi, Karaafat Caddesi ve Aliya İzzetbegoviç Bulvarı’nda gerçekleştirdiği bitümlü sıcak karışım asfalt çalışmasıyla toplam 7 bin 750 metrelik güzergahı otoyol standartlarına kavuşturdu.

Büyükşehir’den gece-gündüz asfalt mesaisi

04 Eylül 2018 17:57


Büyükşehir Belediyesi, merkez Seyhan ilçesinde trafik yükünü taşıyan ana arterlerde yoğunlaştı. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, ilk etapta bin 800 metre uzunluğundaki Bakımyurdu Caddesi’ni bitümlü sıcak karışım asfaltla kapladı. Doğu-batı yönünde 12 metre genişliğindeki Bakımyurdu Caddesi’ndeki yenileme çalışmaları sayesinde 10 mahallenin ulaşımında büyük rahatlama sağlandı. Molasız çalışan Fen İşleri Daire Başkanlığı, bin 550 metre uzunluğundaki Karaafat Caddesi’nde de 2 bin ton asfalt kullanarak, kuzey-güney yönündeki taşıt trafiğini daha da rahatlattı.


Gündüz saatlerinde 40 dereceye ulaşan bunaltıcı havada 160 derecelik asfaltı yollara döken Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Aliya İzzetbegoviç Bulvarı’nda ise gece mesaisini sürdürdü. Trafik yoğunluğunun düşük olduğu saatlerde 24 metre genişliğinde 2 bin 400 metre uzunluğundaki Aliya İzzetbegoviç Bulvarı, 11 bin ton bitümlü sıcak karışım asfaltla kaplandı.




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