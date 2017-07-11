Büyükşehir’den karpuz ikramı

Ziraat mühendisi olan Başkan Hüseyin Sözlü, Ramazan ayında hasadına başlanan turfanda Adana karpuzunu tanıtmak için ailesiyle birlikte iftar sofrasında kısa tanıtım filmi çekerek, sosyal medya hesaplarında paylaşmıştı. Milyonlarca kişinin izlediği 1 dakika 50 saniyelik kısa filmde “Bırakın gazlı, mazotlu içecekleri, Adana’nın karpuzu her şeye değer” sloganıyla vatandaşları Adana karpuzu yemeye teşvik eden, iftar organizasyonlarında da bizzat ikramlarda bulunan Başkan Sözlü, kavurucu sıcaklar nedeniyle mahsulü zarar gören üreticiye destek verdi. Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınan 120 ton karpuz, Gençlik Meydanı ve Adana Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde kurulan stantlarda dilimlenip, Adana halkına ikram edildi.

Adanalılar, yüksek oranda A ve C vitamini ile kalsiyum, demir, magnezyum, fosfor, potasyum, bakır ve manganez mineralleri içeren, serinlik kaynağı karpuzu yedi. Akşam üzeri başlayan karpuz ikramı, geç saatlere kadar devam etti. Karpuz ikramının kentin çeşitli mahallelerinde hafta boyunca devam edeceği belirtildi.