Büyükşehir’den öğrencilere doğru tercih desteği

Seyhan, Çukurova, Sarıçam, Yüreğir, Ceyhan, Yumurtalık, İmamoğlu, Karataş, Kozan, Feke, Saimbeyli, Karaisalı ilçelerinde faaliyet yürüten ABEM’de görevli rehber öğretmenler, üniversiteye kapı aralayan öğrencilere 14 Ağustos’a kadar doğru tercih desteğini sürdürecek.

Kariyerin tercihinde saklı

Eğitim döneminde kursların yanı sıra öğrencilere sınav kaygısı, motivasyon, özgüven, verimli ders çalışma, strateji, zamanı etkili kullanma, hedef, farkındalık ve sınava hazırlık sürecinde neler yapılması gerektiği konularında çeşitli seminerler düzenleyen Adana Büyükşehir Belediyesi, bir haftalık tercih döneminde de tam destek sağladı. Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren ABEM şubelerinde görevli rehber öğretmenler, konuk ettikleri binlerce öğrenciye tercihlerini yaparken başarı sıralamasını ön planda tutmalarını önerdi.

En doğru tercih için yardım aldılar

Rehber öğretmenler, alternatifi bol bir liste oluştururken, hedeflenen bölümle ortak özelliklere sahip başka bölümlerin de tercihler arasında olmasını tavsiye etti. Adaylara tercih sürecinde gitmek istedikleri okulları ziyaret etmelerini, öğretmen ve öğretim üyeleriyle iletişime geçip, ilgilendikleri bölümler hakkında bilgiler edinmelerini ve uzmanlarla görüşmelerini de önerdi. Öğrenciler, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’nün sunduğu eğitim hizmetlerinin ne kadar değerli olduğunu çok iyi bildiklerini belirtip, kendisine ve Gençlik Eğitim Merkezi’nde görevli öğretmenlere teşekkür etti.