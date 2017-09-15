Buzağını kurtarmak isterken fosseptik çukuruna düşen genç kadın öldü

Olay, Kozan İlçesi Akarca Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 yaşındaki Gülizar Kartal fosseptik çukuruna düşen buzağı hayvanını kurtarmak istedi. O sırada dengesi yitiren Gülizar fosseptik çukuruna düştü. Yardım çığlıkları atan genç kadınının imdadına kaynanası Rahime Kartal (35) geldi. Ancak Rahime Kartal’da içerde bulunan gazdan zehirlerdi. Durumu fark eden mahalleli sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Rahime Kartal hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınırken gelini olan Gülizar Kartal’ın olay yerinde öldüğü belirlendi. Genç kadının cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.