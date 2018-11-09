Buzdolabından çıkan yangın apartman dairesini küle çevirdi

Adana'da bir apartmanın 13'üncü katındaki daire buzdolabından çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi. Apartman sakinleri ise korku dolu anlar yaşarken kendilerini sokağa attı, bir kadının ise kucağında bebeği ile olay anını izlemesi dikkat çekti.

Yangın, Çukurova İlçesi Yüzüncüyıl Mahallesi'nde bir apartmanın 13.katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanlarında alevlerin yükseldiği gören sakinler, durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Ev içerisinde bulunan 2 yaşlı çift kendi imkanlarıyla çıkarken, yapılan sağlık kontrollerinden durumlarının iyi olduğu belirlendi. İtfaiye erleri yaptığı çalışmada yangının buzdolabındaki kısa devreden meydana geldiğini tespit etti.

Apartman sakinleri ve bir kadın bebeği ile birlikte korku dolu anlar yaşadı

Yangının olduğu fark eden apartman sakinleri, kendi dairelerine sıçramasından korktukları için soluğu dışarda aldı. Korku içinde yangın anını izleyen apartman sakinleri, yangının söndürülmesiyle derin bir nefes aldı. Bir kadın ise bebeği yangını korku içinde izlemesi dikkat çekti.