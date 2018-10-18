"Çadırdan Okula" projesi ders kitaplarına konu oldu

Yüreğir Belediyesi'nin hayata geçirdiği sosyal belediyecilik, ders kitaplarına konu oldu. Sosyal Bilgiler Ortaokul 5. sınıf ders kitabında Yüreğir Belediyesi'nin Çadırdan Okula Projesi kitabın ''Çocuk Hakları'' konusunda örnek proje gösterildi.

Bu proje ile Yüreğir Belediyesi, Doğankent Kültürevi'nde hayata geçirdiği proje ile tarım ürünlerinin yaygın olarak yetiştirildiği Doğankent Mahallesi'nde, bölgede bulunan tarım işçilerinin çocuklarına okul öncesi eğitim vermek üzere sınıf açtı. Çocuklar kaldıkları çadırlardan araçla alınarak sınıfa getiriliyor, öğrencilerin, uzman görevliler eşliğinde çeşitli etkinliklere katılarak tekrar kaldıkları çadırlara bırakılıyor. Çocuklara burada kişisel bakım gelişimi, bireysel dil gelişimi, zihinde algılama, psikomotor alanlarının kullanımı ve diğer gelişimleri için eğitimler veriliyor. Bunun yanı sıra düzenli sağlık kontrolleri yapılıp, giysileri de temin ediliyor. Gün boyu burada eğitim gören çocuklar tekrar kaldıkları yerlere bırakılıyor.

Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, bu uygulamanın Milli Eğitim Bakanlığı Sosyal Bilgiler 5. sınıf ders kitabında ders konusu olarak gösterilmesinin kendilerine gurur verdiğini belirterek, "Tarladan Okula projemiz daha önce de AK Parti Yerel Yönetimler Proje Yarışması'nda birinci olmuş ve ödülümüzü de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden almıştık. Projelerimizin Cumhurbaşkanımız tarafından ödüle layık görülmesi bizim için büyük bir onurdur. Yüreğir Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz projelerin örnek proje olarak ders kitaplarına girmesi ve ödül alması işimizi ne kadar doğru yaptığımızı gösteriyor. Bizim buradaki amacımız geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı en iyi şekilde hayata hazırlamaktır. Çocuklarımızın gelişmesi, eğitilmesi için elimizden gelen bütün gayreti göstermeye devam edeceği” dedi.