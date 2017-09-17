Çaldığı bisikleti 35 liraya sattı, gece parkta yakalandı

Edinilen bilgiye göre, olay, geçen 24 Ağustos Perşembe günü Seyhan ilçesi, Kayalıbağ Mahallesi’nde bulunan bir iş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, bir dönercide paketçilik yapan Bayram K., döner siparişi götürmek için iş merkezine gidip bisikletini aşağıya bıraktı. Paketi verip geldikten sonra bisikletini yerinde bulamayan Bayram K., durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip hırsız zanlısının Ertuğrul K. olduğunu belirledi.

Ertuğrul K.’yı yakalamak için çalışma başlatan ekipler, 16 Eylül Cumartesi günü gece 01:45’de Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi’nde bulunan Zübeyde Hanım Parkı’nda gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunda suçunu kabul eden ve bisikleti 35 TL’ye sattığını itiraf eden Ertuğrul K., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.