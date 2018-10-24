Çaldığı televizyonu satınca yakalandı

Adana'da bir iş yerinden televizyon çalan hırsız, televizyonu sattığı tespit edildikten sonra yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Raşit H. bir elektronik mağazasına girip, kutu içeresinde bulunan 897 lira tutarındaki televizyonun alarmını kırıp çaldı. İş yeri çalışanları hırsızlık olayının fark edince polisi aradı. Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Ekipler, şüphelinin çaldığı televizyonu başka bir iş yerine sattığını tespit etti. Kimliği saptanan şüpheli kısa sürede yakalandı.

Zanlı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hırsızın televizyonu çaldıktan sonra götürmesi ve satması güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.