Çalınan içkileri devriye gezen polis buldu

Nevşehir'den Ankara'daki bir şirkete teslim edilmek üzere gönderilen 3 bin 60 şişe alkollü içki Adana'da bir tırda bulundu. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, Seyhan Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı ekipler, dün Sümer Mahallesi 69034 Sokak'ta 4 kişinin 33 CBC 51 plakalı tırdan yüklü miktarda orijinal bandrollü içki kolilerini indirdiklerini gördü. Yapılan görüşmede şahısların çelişkili beyanlarda bulunması ve indirilen malın faturasını ibraz edememesi üzerine R.T., S.Ö., M.K. ve H.A. adlı 4 kişi gözaltına alındı. Piyasa değeri 350-400 bin TL arası olan 50 cl ve 150 cl'lik toplam 3 bin 60 şişe içkiye hırsızlık şüphesi nedeniyle el konuldu.

Ekipler, yaptıkları çalışmada, Nevşehir'de bir alkollü içki satışı yapan şirketten Ankara'da bulunan tekel maddeleri satışı yapan şirkete ulaştırılmak üzere yola çıkan ve çalındığı düşünülen 3 bin 60 şişe içkiyle ilgili Ankara İl Jandarma Komutanlığına şikayette bulunulduğu belirlendi.

Bugün Adana'ya gelerek içkilerin kendilerine ait olduğunu ispatlayan şirket yetkilileri Halim Tokgöz ve Nail Kılıç şüpheli şahıslardan ve taşeron şirketten şikayetçi olduklarını belirtti.

Ele geçirilen 3 bin 60 şişe içki şirket yetkililerine teslim edildi.

4 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.