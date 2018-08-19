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19 Ağustos 2018 15:25

Çalınan koyunlarına kavuşan kadının sevinci

Adana’da jandarmanın düzenlediği operasyonlarda çalıntı 44 küçükbaş hayvan ele geçirildi.

Çalınan koyunlarına kavuşan kadının sevinci

19 Ağustos 2018 15:25

Jandarmanın bulduğu koyunlarından birine sarılan kadın, "Bu benim ya" diyerek sevincini dile getirdi.


Adana İl Jandarma Komutanlığı tarafından merkez Çukurova ve Feke ilçelerinde küçükbaş hayvanların çalınmasına yönelik operasyonlar düzenlendi.


Çukurova ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi’nde 14 adet küçükbaş hayvanların çalındığı ihbarını alan jandarma ekipleri, hayvanları pazarda satmak üzere olan H.S. ve A.T.’yi yakaladı.


Jandarma ekipleri, Feke ilçesine bağlı Kaşaltı Mahallesi’nde de 30 adet küçükbaş hayvanları çalarak, Osmaniye’nin Düziçi ilçesindeki evine götüren A.K. isimli şahsı da ikametinde yakaladı.


Hayvan hırsızlığı yapan şahısları adli makamlara teslim eden Adana Jandarma ekipleri, hayvanları da sahiplerine teslim etti.


Hayvanlarına kavuşan vatandaşlar büyük mutluluk yaşayarak, jandarma ekiplerine teşekkür etti. Jandarmanın getirdiği koyunlarına kavuşan kadın ise "Bu benim canım ya" diyerek sarılıp sevinç yaşadı.




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