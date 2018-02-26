Çalışkan: “Adana yatırım yapılabilir kent”

Çalışkan, İzmir ASKON Şube Başkanı Şerafettin Gücü ile yönetim kurulu üyeleri Adana Ticaret Borsası (ATB) yönetimini ziyaret etti. Ziyarette Adana-İzmir iş ilişkilerinin geliştirilmesi için istişarede bulunuldu.

‘İzmir ve Adana İş Geliştirme Programı’ çerçevesinde bir dizi etkinlik düzenlediklerini belirten ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan, ATB ziyaretinde yaptığı konuşmada, “İzmir’den gelen iş adamı arkadaşlarımıza Adana’daki yatırım fırsatlarını yerinde göstererek anlatıyoruz. ASKON Adana ve İzmirli iş adamlarıyla bir araya gelip, ortak ne işler yapılabilir bunu değerlendireceğiz. Amacımız iş adamlarına Adanamızın güzelliklerini ve güvenilirliğini göstermenin yanında Adana’nın yatırım yapılabilir ve yaşanabilir bir kent olduğunu göstererek Adanamıza maddi manevi katkı sağlamaktır” şeklinde konuştu.

“Sektörel bazda ikili görüşmeler yapacağız”

Adana’nın sıcağı gibi insanlarını da sıcak bulduklarını söyleyen ASKON İzmir Şube Başkanı Av. Şerafettin Gücü, ikili iş geliştirmenin önemine vurgu yaparak, sektörel bazda görüşmeler yapmak üzere programı düzenlediklerini, İzmirli iş adamlarını Adanalı iş adamlarıyla buluşturarak ticaret yapmaya çalıştıklarını belirtti.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, ATB’nin Türkiye’nin en büyük borsaları içerisinde ilk beşte olduğunu, yeni yapılan kompleks ile ilk sıralara yerleşeceğini belirterek, “2017 yılında borsa işlem hacmi 9.3 milyar idi ama bizim 2023 hedefimiz tarımsal hasılada 25 milyar liralık işlem yapabilmektir. Adanamızın plakası nasıl 01 ise Türkiye’nin de bir numarası olacağız” dedi.

Sivil Toplum Kuruluşlarının önemini Türkiye’nin iyi anlattığını belirten Bilgiç, “STK’lar çok güzel çalışmalar ortaya koymaya başladı. Güvenilir insanların birbirleriyle irtibatının sağlanması gerekir. ASKON’un bu programını gerçekten değerli buluyorum. İş hayatındaki birliktelikten güç, kuvvet çıkar. Hem ülkemiz hem İzmir ve Adana ekonomisi için hem de işadamlarımız için ciddi katkısı olacaktır diye düşünüyorum” diye konuştu.