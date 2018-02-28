Çalışkan: "Biz tüketimi değil faydalı tüketimi esas alırız"

ASKON Adana Şube kurucusu Süleyman Çalışkan’ın konuşmacı olarak katıldığı kahvaltı programı Hafız Hüseyin Delikoca’nın Kur’an Tilaveti ile başladı. ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan’ın açılış konuşmasının ardından Beyza Piliç Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çalışkan bir konuşma yaptı. Çalışkan, “Dinimiz uygulanması gereken bir dindir. Müslümanlar hayatın her safhasında İslam’ı tatbik edecek kişilerdir. Bizler gördüğümüz yanlışları özellikle ekonomik alanda düzeltmeliyiz, bir baskı oluşturmalıyız. Örneğin, Türkiye’de rant gelirleriyle, üretim gelirleri aynı. Bizim STK’lar olarak bu tür düzeltilmesi gereken konuları öne çıkararak, tatbikatlarımızı ortaya koymamız gerekmektedir. Dolaylı ve doğrudan vergileri hep iş adamları ödüyor. Rantçıların böyle vergileri neredeyse yok. Yönetim, STK ve iş adamlarını dikkate alacaktır. Allah’ın emrettiği tarzda yönetimi etkileyecek faaliyetlerde bulunmamız lazım.”

Kapitalist sistemin tüketimi esas aldığını söyleyen Süleyman Çalışkan konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Biz tüketimi değil faydalı tüketimi esas alırız. Biz faydalı olmayan tüketimi desteklemeyiz. Biz tüccarlar faydalının ticaretini yapmamız lazım, ürettiklerimiz insanların ihtiyaçlarını gören gerçek şeyler olmalı. Faydalı olmayan şeylerden uzak durmamız lazım. Modaya düşünmeden uymanın çok sonraları göreceğimiz zararları olur.”

ASKON Adana Şube Kurucusu Süleyman Çalışkan Erbakan Haftası dolayısıyla eski Başbakan merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ı da anarak konuşmasını tamamladı.