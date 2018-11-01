Çalışkan: "Eğitimde muhasebe yapmakta geç kaldık"

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan, "Eğitimde beklenen sonuçları alamamanın muhasebesini yapmakta ülke olarak ne yazık ki geç kaldık" dedi.

Şuurlu Öğretmenler Derneği (ÖĞDER) Adana Şube Başkanı Hüseyin Tan, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan'ı ziyaret ederek, hedeflerini aktardı.

ÖĞDER'in kuruluş amacını ve hedeflerini aktaran Tan, “Derneğimiz çok önemli bir konuyu kendisine alan olarak seçerek, 'önce ahlak ve maneviyat' diyerek yola çıkmış milli ve manevi değerlerin yerleşmesine ehemmiyet veren seçkin öğretmenleri bir araya getirmek suretiyle milletimizin ve eğitimimizin makus talihini değiştirmeyi hedeflemiştir” ifadelerini kullandı.

ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan da yaptıkları faaliyetler hakkında bilgiler verdi. Gündemdeki konulara da değinen Çalışkan, “Eğitimde beklenen sonuçları alamamanın muhasebesini yapmakta ülke olarak ne yazık ki geç kaldık. Okullara gelişim bütçesi verilecek olması, Mesleki teknik eğitim kurumlarının gelirlerinin artırılmasının gündeme gelmesi, Mesleki teknik eğitimin canlandırılmak istenmesi sevindiricidir. Ancak, uygulamaların nasıl olacağı da merak konusudur” dedi.

Sanayi kuruluşlarında ara eleman sıkıntısının sürekli dile getirildiğini belirten Çalışkan, şunları kaydetti:

“Ülkemizde 'ahilik kültürü' ne yazık ki yalnızca Ahilik Haftası'nda hatırlanmaktadır. Eğitim anlayışımızın ayrılmaz bir parçası olarak, ahilik kültürü gündeme gelmeli ve usta-çırak ilişkisi çağımızın koşullarına göre yeniden canlandırılmalıdır. Çocuklarımız gençlik çağına ulaştığında, bir konuda ihtisaslaşmış olmalı ve yeteneklerine göre değerlendirilmelidir. İnsan kaynaklarımızı körelten bir eğitim sistemi olmamalı. Nükleer enerji tesisi kurabilecek kadar bilgi ve tecrübe sahibi gençlerimiz yetişmelidir. Temel Bilimleri gerektiği kadar bilen ve Ahilik Kültürü ile yetişen gençlere ihtiyacımız var.”