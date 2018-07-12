Çalışkan: "Herkes taşın altına elini koymalı"

Çalışkan, Yönetim Kurulu Üyeleri İmam Gazali Hiradağı, İlker Medeni, Kurtuluş Şengül, Abdulvahab Bilge, Bekir Aydemir, Mehmet Erbaş ve İsa Tunçöz ile birlikte Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Çalışkan, burada yaptığı açıklamada, sanayicinin desteklenmesi, önündeki engellerin azaltılması ya da ortadan kaldırılması bağlamında atılması gereken adımlara ihtiyaç olduğunu söyledi. Çalışkan, "Yeni sistemle birlikte umarım bu hayati adımlar atılır ve üretici, sanayici ve çiftçimiz ülkemiz için daha fazla katma değer oluşturur. Tüketim toplumundan üretim toplumuna dönüşebilmek için herkesin taşın altına elini koyması gerekmektedir. Her şehrin dinamikleri vardır ve bu dinamiklerin harekete geçmesiyle kalkınma, gelişme gerçekleşir. Yerel bazda girişimler ve markalaşma desteği ile sanayicimiz ürün ve hizmetleri daha büyük pazarlara ulaştırabilir hale gelecektir. Bu konuda sizlerin sanayicimizin her zaman yanında olduğunuzu biliyoruz" diye konuştu.