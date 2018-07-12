Diğer
Kategoriler
12 Temmuz 2018 11:37

Çalışkan: "Herkes taşın altına elini koymalı"

ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan, "Tüketim toplumundan üretim toplumuna dönüşebilmek için herkesin taşın altına elini koyması gerekmektedir" dedi.

Çalışkan:

12 Temmuz 2018 11:37


Çalışkan, Yönetim Kurulu Üyeleri İmam Gazali Hiradağı, İlker Medeni, Kurtuluş Şengül, Abdulvahab Bilge, Bekir Aydemir, Mehmet Erbaş ve İsa Tunçöz ile birlikte Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Çalışkan, burada yaptığı açıklamada, sanayicinin desteklenmesi, önündeki engellerin azaltılması ya da ortadan kaldırılması bağlamında atılması gereken adımlara ihtiyaç olduğunu söyledi. Çalışkan, "Yeni sistemle birlikte umarım bu hayati adımlar atılır ve üretici, sanayici ve çiftçimiz ülkemiz için daha fazla katma değer oluşturur. Tüketim toplumundan üretim toplumuna dönüşebilmek için herkesin taşın altına elini koyması gerekmektedir. Her şehrin dinamikleri vardır ve bu dinamiklerin harekete geçmesiyle kalkınma, gelişme gerçekleşir. Yerel bazda girişimler ve markalaşma desteği ile sanayicimiz ürün ve hizmetleri daha büyük pazarlara ulaştırabilir hale gelecektir. Bu konuda sizlerin sanayicimizin her zaman yanında olduğunuzu biliyoruz" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
34
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    34°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    34°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç