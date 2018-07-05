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05 Temmuz 2018 15:24

Çalışkan: “İdam cezasının getirilmesi elbette ’kısasa kısas’ çerçevesinde gereklidir”

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan, “İdam cezasının getirilmesi elbette “kısasa kısas” çerçevesinde gereklidir” dedi.

Çalışkan: “İdam cezasının getirilmesi elbette ’kısasa kısas’ çerçevesinde gereklidir”

05 Temmuz 2018 15:24


Çalışkan, son günlerdeki çocuk cinayetleriyle ilgili yaptığı açıklamada, "Evlatlarımıza sarılırken onları gözümüzün önüne getiriyor ve ebeveynlerinin acısını yüreğimizde hissediyoruz. Yeni kayıp çocuk haberleri de gelmesi içimizi daha da acıtıyor. Çocuklar, gerek ruhsal gerekse de bedensel gelişim aşamaları itibariyle yetişkinlere göre daha güçsüz ve savunmasızdırlar. TCK 82/1-e maddesi, hem çocuklara hem de beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan kişilere karşı işlenen adam öldürme suçunu nitelikli hal olarak kabul etmiştir. Suçun bu nitelikli halinin cezası, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıdır. Bu cezanın yerine “idam” cezasının getirilmesi elbette “kısasa kısas” çerçevesinde gereklidir” ifadelerini kullandı.


Temennilerinin bu hadiselerin bir daha yaşanmaması için caydırıcı cezaların biran önce gelmesi olduğunu ifade eden Çalışkan, “Bununla birlikte idam cezasının her gün siyasi bir polemik haline gelmesi de uygun düşmüyor. Bir an önce karar alınması gerekiyor. Eylül ve Leyla’nın aileleri ve tüm benzer durumdaki aileler için Allah’tan sabır diliyoruz. Bugün onların başına gelen yarın hiç kimsenin başına gelsin istemeyiz. Bu konuda toplumsal kanaatimizi yetkili mercilere bildirmeli ve tüm STK’lar ile birlikte tek ses olmalıyız. Kısasa kısas ilkesini talep ederek, gerçek adaleti tesis etmeliyiz. Leyla ve Eylül’ün ebeveynlerine üzüntülerimi ifade ederek başsağlığı diliyorum” diye konuştu.




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