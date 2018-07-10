Çalışkan: "Üreten bir toplum olmaya gayret etmeliyiz"

Çalışkan, yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine fiilen geçiş yaptığı 24 Haziran seçimlerinin, yüksek katılımla gerçekleştiğini ve halkın kararları doğrultusunda Recep Tayyip Erdoğan yeniden cumhurbaşkanı seçildiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımıza ve yeni kabineye yeni dönemde başarılar diliyoruz” dedi.

Türkiye’nin selameti açısından birlik ve beraberlik içinde halk ve siyasilerle çalışmaya devam edilmesi gerektiğini vurgulayan Çalışkan, “İstihdamın arttırılmasına odaklanarak, üretimi desteklemeli ve tüketen bir toplum olmak yerine üreten bir toplum olmaya gayret etmeliyiz. Tarımda yerli ve milli politikalar doğrultusunda hareket ederek özellikle Çukurovamızdan ülkemizin daha fazla yararlanmasının önünü açmalıyız. İthalat ve ihracat dengesini korumalıyız. İhracatımız, ithalattan daha fazla olmalıdır” ifadelerini kullandı.