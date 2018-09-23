Çalışkan: "Ustalaşma kültürüne yeniden dönmeliyiz"

ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan, "Eski ustalarımız artık ne yazık ki yok. Yeni ustalar da yetişmiyor. Ustaların yetiştirebileceği çıraklar da mumla aranır oldu" dedi.

Çalışkan, “Ahilik Haftası” dolayısıyla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nihat Sözütek'i makamında ziyaret etti. Ziyarette, ASKON Adana Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri Kurtuluş Şengül ve İsa Topal da hazır bulundu. Çalışkan, Ahilik kültürünün köklerimizde ve genlerimizde izleri bulunduğunu söyledi. Artık nostalji haline gelen çırak-kalfa-usta hiyerarşisine vurgu yapan Çalışkan, “Eski ustalarımız artık ne yazık ki yok. Yeni ustalar da yetişmiyor. Ustaların yetiştirebileceği çıraklar da mumla aranır oldu. Eskiden, çocuk yaşta çıraklığa başlayanlar zamanla kalfa ve belli bir seviyeden sonra da usta olurdu. Böylece ustalıkla yapılmış işler, insanları memnun ederdi. Bu sistem artık nostaljik bir fon olarak hafızalarda kalmıştır. Oysa, kendi motorumuzu üretebilmek için bile o konuda ustalaşmış insanlara ihtiyacımız var. Ustalaşma kültürüne yeniden dönmeliyiz” dedi.

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nihat Sözütek'te ziyaretinden dolayı ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan'a teşekkür etti.