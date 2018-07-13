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13 Temmuz 2018 11:49

Çalışkan: "Yeni sistemle birlikte eğitim alanında da büyük adımlar atılacaktır"

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan, eğitimin her bireyin yaşama sanatını idrak edebilmesi için rehber olması gerektiğini belirterek, "İnanıyorum ki, bu yeni sistemle birlikte eğitim alanında da büyük adımlar atılacaktır” dedi.

Çalışkan:

13 Temmuz 2018 11:49


Çalışkan ve yönetim kurulu üyeleri İlker Medeni, Kurtuluş Şengül ve Bekir Aydemir, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy’a yeni görevi için hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Altınsoy’a başarılar dileyen Çalışkan, "Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yeni bir döneme girdi. Eğitim, her bireyin yaşama sanatını idrak edebilmesi için, rehber olmalıdır. İnanıyorum ki, bu yeni sistemle birlikte eğitim alanında da büyük adımlar atılacaktır. Yalnızca Türkiye ile değil, her ülkenin geleceği gençlerin elindedir. Ülkenin refah seviyesini yükseltmek için siz eğitimci olarak, bizler ise gençlere iş imkanları sunarak üstümüze düşen görevleri yerine getirmeliyiz. Yeni Hükümet Sistemi ile Türkiye, gerek eğitim, gerek ekonomik, gerekse kültürel anlamda muasır medeniyetler seviyesine ulaşacaktır. Bu noktada iş adamlarının, eğitimcilerin, sanatçıların ve vatandaşlarımızın elini taşın altına koyma vakti gelmiştir. Türkiye için daha güzel günler artık çok yakındır."


İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, ellerinden gelen tüm gayreti göstereceklerini ifade ederek, ASKON Adana Şube Başkanı Çalışkan’a ve yönetim kurulu üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini sundu.




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