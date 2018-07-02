Beraberinde Adana Milletvekilleri ile birlikte Vali Mahmut Demirtaş’ı ziyaret eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Adana’nın genel durumu hakkında Vali Mahmut Demirtaş’tan bilgi aldı.

Vali Demirtaş, kentte gerçekleştirilen yatırımlar ve destekler dolayısıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’nun şahsında, devlet ve hükümet yetkilileri ile Adana Milletvekillerine teşekkür etti.

Bakan Jülide Sarıeroğlu ise, Adana’nın hak ettiği hizmetlerle buluşması konusunda ellerinden gelen çabayı göstermeye devam edeceklerini söyledi.