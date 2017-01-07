Diğer
Kategoriler
07 Ocak 2017 11:50

Camı kıramayan soyguncular altınları çalamadı

Camı kıramayan soyguncular altınları çalamadı

07 Ocak 2017 11:50

Adana’da bir kuyumcunun vitrin camını patlatarak altınları çalmak isteyen soyguncular, camın kırılmaması nedeniyle olay yerinden kaçtı.
Olay, Seyhan ilçesindeki İboosman Caddesi’nde bulunan bir kuyumcu dükkanında meydana geldi.
Saat 10.30 sularında bir otomobille kuyumcunun önüne gelen soyguncular, arkasında onbinlerce lira değerinde altın ve bilezik bulunan vitrin camına sert bir cisimle birkaç kez vurdu.
Soygun girişimine uğrayan kuyumcu, panik butonuna basarak polisten yardım istedi.
Bir görgü tanığı, camı kıramayan soyguncuların yakayı ele vereceklerini anlayınca geldikleri otomobille olay yerinden kaçtığını anlattı. Tüm bu anlar güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.
Polis, güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
11
°
C
Kuvvetli Yağmurlu
  • Pazar
    Kuvvetli Yağmurlu
    11°C
  • Pazartesi
    Kuvvetli Yağmurlu
    12°C
  • Salı
    Kuvvetli Yağmurlu
    12°C
  • Çarşamba
    Sağnak Yağışlı
    12°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç