Diğer
Kategoriler
12 Eylül 2017 12:17

Camide 7 aylık bebek bulundu

Adana’da bir caminin kadın mescidi bölümünde terk edilmiş halde 7 aylık erkek bebek bulundu.

Camide 7 aylık bebek bulundu

12 Eylül 2017 12:17


Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesi, Sinanpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, atık kağıt toplayarak geçimini sağlayan Elif Hasen, çöpten atık kağıt topladıktan sonra Zirai Donatım Fatih Camii’ne geldi. Hasen, bahçede atık kağıt olup olmadığına bakarken caminin kadın mescidi bölümünden bir çocuğun ağlama sesini duydu. Mescide giren kadın erkek çocuğun tek başına olduğunu görünce caminin tuvalet görevlisine bildirdi. Görevli 155’i arayarak yaklaşık 7 aylık bir bebeğin camiye bırakıldığını, atık kağıt toplayan Suriyeli bir kadının bulduğunu bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri bebeği ve kadını Köprübaşı Polis Merkezine götürdü. Burada ifadesi alınan Suriyeli kadın serbest bırakıldı. Bebek ise ambulans ile sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Burada sağlık kontrolünden geçirilen bebek daha sonra çocuk şube polisleri tarafından alındı.


Ailesi bulunamayan bebek Sevgi Evleri’ne yerleştirildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
  • Perşembe
    Sıcak
    36°C
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç