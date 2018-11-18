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Cani anneden kan donduran sözler: “Canım istedi öldürdüm”

Adana’da 15 aylık bebeğini öldüren cani annenin verdiği cevap kan dondurdu.

Adana'da 15 aylık bebeğini öldüren cani annenin verdiği cevap kan dondurdu. Bebeğini döverek öldüren A.Y. bebeğini neden öldürdün sorusuna, “Canım istedi, öldürdüm” dedi.


Olay, merkez Çukurova ilçesi Fatih Mahallesi, 73047 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İ.K'nin imam nikahlı eşi olan A.Y. 15 aylık bebeğini döverek öldürdü. Daha sonra kendini ihbar etmesi üzerine olay yerine gelen ekipler E.K. isimli bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Detaylı inceleme yapan ekipler, bebeğin vücudunda morluklar olduğunu, bebeğin darp edilerek öldürüldüğünü belirledi.


Öte yandan imam nikahlı olduğu öğrenilen İ.K.'nın 3'üncü eşi olan A.Y.'ye şiddet uyguladığı ve kendine açtığı evle ilgilenmediği iddia edildi. A.Y.'nin de bu gerekçeyle 15 aylık bebeğini öldürdüğü öğrenildi.


Bebeğini darp ederek öldüren A.Y. kucağında 15 günlük bebeğiyle evden çıktığı sırada, basın mensuplarının bebeğini neden öldürdüğünü sorması üzerine, “Canım istedi. Psikolojim bozuk. Pişmanım. Eşimin Allah belasını versin” diyerek cevap vermesi kan dondurdu.


15 aylık bebek, otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Anne A.Y. ise ruh sağlığının bozuk olduğu ve cezai ehliyetinin belirlenmesi üzere Adana Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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