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Canını kurtarmak için gaspçıyı bıçakladı iddiası

Adana’da bir kişinin kendisini darp ederek gasp etmeye çalışan şahsı bıçaklayarak yaraladığı iddia edildi.

Adana'da bir kişinin kendisini darp ederek gasp etmeye çalışan şahsı bıçaklayarak yaraladığı iddia edildi.


Olay, Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi Merkez Park içerisinde meydana geldi. İddiaya göre, Y.B. park içerisinde oturan M.A.'nın elinden darp ederek telefonunu almaya çalıştı. M.A, Y.B'ye direndi, daha sonra M.A. cebindeki bıçağı çıkarttı. Bıçağı çıkartan M.A., Y.B.'yi sırtından bıçakladı. Y.B. kanlar içerisinde yere yığıldı. Durumu gören vatandaşlar olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bu sırada M.A. hızla olay yerinden kaçtı. Y.B. sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. M.A. ise Seyhan devriye ekiplerince kaçarken kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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