Çankaya: "Çukurova'yla birlikte Büyükşehir'i de kazanacağız"

CHP Çukurova İlçe Sekreteri Asaf Yılmaz, “Adaylık açıklamasının böyle coşkulu geçmesi ve miting gibi olması partimizin için de çok sevindirici” dedi. Çankaya'nın adaylık açılmasına Gazeteci Uğur Dündar da, katılarak destek verdi.

CHP Çukurova İlçe Başkanlığı önünde toplanan kalabalığa konuşan CHP Çukurova Belediye Başkan Aday Adayı Kadir Çankaya, “Bugün burada yepyeni bir Cukurova'nın temellerini birlikte inşa etmek için toplandık. Çukurova, nasıl ki Adana'nın kalbi ise Türkiye'nin de gözbebeği olacak. Bunu, birlikte başaracağız. Gencinden yaşlısına, işçisinden köylüsüne, emeklisinden memuruna, öğrencisinden esnafına; yediden yetmişe her kesimden hemşehrilerimin burada olduğunu görmekten buyuk bir mutluluk duyuyorum” diye konuştu.

“Ben bu toprakların çocuğuyum. İçinizden çıkmış bir kardeşinizim. Çukurova gibi, Adana'nın kalbi olan bir ilçeye belediye başkan aday adayı olmanın haklı gururunu ve heyecanı yasıyorum” diyen Kadir Çankaya, konuşmasına şöyle devam etti:

“Çünkü Çukurova demek; Yasar Kemal demek. Yılmaz Güney demek. Çukurova demek; emek demek, umut demek. Sairin de dediği gibi bir insan yaşadığı yere benzer; o yerin suyuna, o yerin toprağına benzer. Toprağında yoğrulduğum Çukurova'da, Ata'mızın partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nden sizlere hizmet edecek olmak, beni şimdiden heyecanlandırıyor. İste bu yiğitler meydanında el ele, omuz omuza, yürüyüşümüze Çukurova'dan başlayarak, Cumhuriyet Halk Partisi'ni tüm yurtta iktidara taşıyacağız. Bu kente hizmet etmiş ve halen hizmet etmekte olan partili büyüklerimizden aldığımız bayrağı daha da yükseğe taşıyacağımızdan hiç kimsenin kuskusu olmasın.”

“Destek ve güveninizi boşa çıkarmayacağım”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun “Adana Büyüksehir Belediyesinin anahtarını istiyorum” talimatı verdiğinin altını çizen Kadir Çankaya, “Söz veriyorum, bu meşaleyi sizlerle birlikte Cukurova'dan yakacağız. Bunun için, hedefimiz Cukurova. Hedefimiz büyükşehir. Hedefimiz Türkiye” dedi.

Uğur Dündar'a da teşekkürü borç bildiğini ifade ederek, konuşmasını sürdüren Başkan Adayı Çankaya, sözleri şöyle tamamladı:

“Yoğun programına rağmen, buraya kadar geldi. Kendisinin destek ve güvenini boşa çıkarmayacağıma tüm Cukurovalı hemşehrilerimin önünde söz veriyorum. Görevim nedeniyle, özellikle son 5 yıldır Türkiye'yi karış karış gezdim. Bütün belediyelerin tüm çalışmalarını yakından gözlemledim. Sosyal belediyeciliğin nasıl yapılacağını ve Çukurova'ya hangi projelerin hayat vereceğini çok iyi biliyorum. Gerçekleştireceğimiz projeler ile Türkiye'de ses getireceğiz. Başta Büyüksehir'i kazanarak, halkla bütünleşmiş, yepyeni bir belediyecilik anlayışını, Adana'ya getireceğiz. Belediyecilik sadece yol, kaldırım yapmak değildir. Farklılık yaratarak kentin kendi ruhunu ortaya çıkarmaktır. Yatırımımız her zaman insan odaklı olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle; tüm aday adayı arkadaşlarıma gönülden başarılar diliyorum. Hep birlikte partimize yakışan bir olgunlukta, demokrasi şöleni içerisinde, CHP'nin iktidarını yerelden genele taşıyacağız. Biz hazırız, ekibimiz hazır. Çıktık açık alınla, projelerimizle geliyoruz. Biz Çukurovalıyız yaparız.”

Kadir Çankaya'nın açıklamasına katılan binlerce vatandaş, ellerinde Türk bayraklarıyla “Başkan Çankaya” sloganları attı.