Çankaya: "Halkla bütünleşmiş bir belediye anlayışı için adayım"

Halk TV Genel Müdür Yardımcısı ve CHP Çukurova Belediye Başkanı Aday Adayı Kadir Çankaya, "Halkla bütünleşmiş bir belediyecilik anlayışıyla yepyeni bir belediyeciliği Adana'ya getireceğiz" dedi.

Kadir Çankaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Gazeteci Uğur Dündar'la birlikte, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk Misafirhanesi ve Dumlupınar Sosyal Tesisleri'nin açılış törenine katıldı.

Kılıçdaroğlu ve Dündar'la birlikte açılış kurdelesini kesen Çankaya, Çukurova ilçesi için projelerini anlattı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerelden genele iktidara sloganı doğrultusunda bu kutlu göreve aday olduğunu belirten Kadir Çankaya, "Adana'yı ve sorunlarını çok iyi biliyorum. Uzun yıllar Adana'da görev yaptım ve belediyelerle birçok televizyon programı gerçekleştirdim. Bu vesileyle belediyelerin hayata geçirdiği ve geçirmeye çalıştığı projeleri de yakından izleme fırsatım oldu. Bir Adanalı olarak, Çukurova ilçesine başkan adaylığı için yola çıktım. Bu konuda bana destek veren tüm büyüklerime ve Adana halkına teşekkür ediyorum. Halktan alacağımız gücü yine halk için kullanmak için bu kutlu göreve aday oldum. Bunun içinde geniş bir kadroyla, Çukurova ilçesi için projeler hazırladık. CHP'li belediye başkanlarımızın yaptığı başarılı hizmetlere, yenilerini eklemek için vargücümüzle çalışacağız. Genel Merkezimiz görev verdiği takdirde, hazırladığımız projeleri halkımızla paylaşıp, halkımızın istekleri doğrultusundaki hizmetlere ağırlık vereceğiz. Çukurova halkına güveniyorum. Halkla bütünleşmiş bir belediyecilik anlayışı ile yepyeni bir belediyeciliği Adana'ya getireceğiz" dedi.

Dumlupınar'ın tarihteki yerine de değinen Başkan Adayı Kadir Çankaya, "Türkiye Cumhuriyeti'nin temelinin atıldığı, destanların yazıldığı Dumlupınar ilçemiz maalesef hükümetlerin gazabına uğramış, yapılan yatırımlardan nasibini almamıştı. Değerli büyüğüm Duayen Gazeteci Uğur Dündar, bu konuda bir çağrıda bulunarak, tüm belediyeleri harekete geçirdi. Dündar'ın çağrısına, Çukurova Belediyemizin de aralarında yer aldığı CHP'li belediyeler sahip çıktı ve Dumlupınar'ın ihtiyacı olan birçok eksiği giderildi. Bugün de, tarihimize adını altın harflerle kazımış ilçemizde, iki önemli eserin açılışını gerçekleştirdi. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ve Uğur Dündar'la birlikte açılış kurdelesi kesmenin mutluluğunu yaşadım" diye konuştu.