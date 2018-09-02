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02 Eylül 2018 11:31

Çarşaflı önleme rağmen meyve suyu içip simit yiyerek izledi

Adana’da polis bir otelin 6.

Çarşaflı önleme rağmen meyve suyu içip simit yiyerek izledi

02 Eylül 2018 11:31

katından atlayarak beton zemine çakılan ve kanlar içinde kalan genç kadının bu halini vatandaşların izlememesi için çarşafla kapatmaya çalıştı ancak vatandaşlar meyve suyu içip simit yiyerek izledi.


Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesinde meydana geldi. Bir otele saat 10.15’te giriş yapan ve 6. kattaki bir odaya yerleşen Mihriban Deviren (41) odanın kapısını kilitleyerek kendisini pencereden aşağı bıraktı. Beton zemine kafa üstü çakalın genç kadın düşerken binanın korkuluklarına da çarptı. Kaldırımda kanlar içinde kalan kadın için vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadının nabzının attığını belirleyerek hemen onu ambulansa almak için çalışma başlattı.



Meraklı vatandaşa çarşaflı önlem


Bu arada, yoldan geçen vatandaşlar da kanlar içinde kalan kadını film izler gibi izlemeye başladı. Polis, otelden bir çarşaf alarak kanlar içindeki kadını izleyenlerin önüne çekti. Ancak buna rağmen vatandaşlar polisin çarşaf çekemediği tarafa geçip kanlar içindeki kadını izlemeye devam etti. Bir genç kızın ise meyve suyunu içip simidini yiyerek kanlar içindeki kadını izlemesi görenleri hayrete düşürdü. Polis, genç kadın sedyeye konulup ambulansa alınana kadar çarşafla kapatarak meraklı vatandaşların izlemesini önlemeye çalıştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan genç kadın, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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