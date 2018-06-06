Çarşı ve mahalle bekçileri yemin etti

Çarşı ve mahalle bekçilerinin yemin töreni, İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirildi. Vali Demirtaş, görev başı yapacak olan bekçilere başarı dileklerini ileterek, “Ülkemiz genelinde 6 bin 72 çarşı ve mahalle bekçisi alımı gerçekleştirilmiştir. Bu alımlar kapsamında ilimize de 600 kadro tahsisi yapılmış olup, gerçekleştirdiğimiz sınavların ardından 225 çarşı ve mahalle bekçimiz, bugün düzenlediğimiz bu törenle yeminlerini ederek görev başı yapacaklar” diye konuştu.

Çarşı ve mahalle bekçilerinin görev yapacakları mahalleyi, sokağı, caddeyi tanımaları gerektiğine vurgu yapan Vali Demirtaş “Mahallenin huzurunu bozanları, muhtarlarımız ve emniyet güçlerimizle işbirliği içerisinde ilgili birimlere teslim ediniz. Özellikle adli suçlar, terör ve uyuşturucu ile mücadelemizin en önemli unsurlarından birisi olacağınızı unutmayınız” ifadelerini kullandı.

Bekçilere, gençlerle dost ve arkadaş olmaları gerektiğini belirten Vali Demirtaş, “Gençlere iyiyi, güzeli anlatarak rehberlik yapınız. Onların iyi niyetlerini, kötü emel sahibi kişilerin istismar etmesine asla müsaade etmeyiniz. Bilmelisiniz ki bekçiler, mahallenin gözü, kulağıdır. Sakın ola kendinizi görev yaptığınız mahalleden soyutlamayınız. Mahallenize aidiyetinizi artıracak adımları önce siz atmalısınız” şeklinde konuştu.

Vali Demirtaş, birlik ve beraberliğin en değerli varlık olduğuna dikkat çekerek, “Bizi büyük millet, güçlü devlet kılan en önemli özelliğimiz; etle tırnak misali; birlik, beraberlik ve kardeşliğimizdir. İnsanımız, bizim için en kıymetli, en değerli varlığımızdır” dedi.

Vali Demirtaş’ın konuşmasının ardından, aldıkları eğitim sonucunda dereceye giren çarşı ve mahalle bekçilerine sertifikalarını takdim etti.

İl Emniyet Müdürlüğü bünyesine atamaları yapılan çarşı ve mahalle bekçilerinin yemin törenine Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Ali Çolak, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Yusuf Yalçın, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, kaymakamlar, belediye başkanları, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çarşı ve mahalle bekçilerinin aileleri katıldı.