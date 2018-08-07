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07 Ağustos 2018 09:00

Çatıda ’ölümüne’ çalışan işçiler pes dedirtti

Adana’da 7 katlı bir apartmanın çatısındaki işçilerin hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışması yürekleri ağza getirdi.

Çatıda ’ölümüne’ çalışan işçiler pes dedirtti

07 Ağustos 2018 09:00


Alınan bilgiye göre, Çukurova ilçesi Toros Mahallesi 15 Temmuz Bulvarı üzerinde bulunan 7 katlı bir apartmanın çatısına çıkan 2 işçi, güvenlik önlemlerini hiçe sayarak çatının uç kısmına gelerek kiremitleri temizlemeye başladı. Güvenlik önlemi olarak işçilerden birinin beline ip bağlaması ve diğer işçinin ise o ipi ayakta durarak tutması pes dedirtti. Kendi çaplarında aldıkları güvenlik önlemleri ile yaklaşık 1 saat boyunca 7 katlı apartmanın çatısında tamirat yapan işçiler, bir süre daha çalıştıktan sonra kazasız bir şekilde çatıdan indi.




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