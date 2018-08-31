Çay bahçesinde silahlı saldırı: 1 yaralı

Olay, saat 23.30 sıralarında Yüreğir İlçesi Kışla Mahallesi içerisinde bulunan bir çay bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Veysel K. bir arkadaşıyla çay bahçesinde oturduğu sırada, tanımadığı kişi yanlarına yaklaştı. Sonra bu kişi belinden tabancayı çıkararak iki el ateş etti. Durumu gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Ayağından yaralanan Veysel K. Adana Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayı gerçekleştiren kişi ise mahalle bekçileri tarafından kısa bir kovalamanın ardından yakalandı. Saldırı gerçekleştiren şahsın isminin ise M.A. (39) olduğunu öğrenildi. Zanlı polis ekiplerince sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Yaralı Veysel K. ise verdiği ilk ifadesinde, “ Beni vuran kişiyi tanımıyorum, oturduğum sırada bir anda gelip tabanca ile ateş açıp yaraladı” dedi.