Çay içtikleri büfeci ile bekçisini gasp ettiler

Adana'da çay içip sohbet etikleri büfeci ile bekçisini silahla etkisiz hale getirip, iş yerinden sigara içki ve televizyon gasp eden 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Çukurova ilçesi, Kurttepe Mahallesi Çatalan Köprüsü yakınında bulunan bir büfede meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Salih A. (18) ve Mehmet K., bindikleri hafif ticari aracın plakasındaki harf ve rakamlara elektrik bandı yapıştırarak 01 DNY 39 olan plakayı 04 DMY 139'ye çevirdi. Şüpheliler, Yenibaraj Mahallesi'nde bulunan bir büfenin kapı kilidini kırarak içeri girdi. Şüphelilerin ilk işi güvenlik kameralarını kırmak oldu.

Şahıslar, hırsızlık yaparken bir vatandaşın bağırmasını üzerine araca binerek kaçtı. Çatalan Köprüsüne gelen şüpheliler ateş yakarak ısınan büfenin sahibi Serkan Akkoca ve iş yerinin bekçisi Murat Gündoğdu'nun yanına giderek sohbet etmeye başladı. İş yeri sahibi Akkoca tarafından ikram edilen çayı içen şahıslar bir süre sonra bölgeden ayrıldı. Araçla tur atan zanlılar büfeyi soymaya karar verdi.

Zanlılar, iş yerinden 20 bin lira değerinde alkol, sigara, plazma TV ve güvenlik kamerasının kayıt cihazını çaldı. Hırsızlık olayını fark eden iş yeri sahibi Serkan Akkoca, zanlılara müdahale etmek istedi. Gaspçılar, önce Akkoca'ya sonrada Murat Gündoğdu'na silah doğrultarak, “Arkanıza bakmayın. Sizi öldürürüz!” diye tehdit ettikten sonra araca binerek kayıplara karıştı. Eli silahlı şahıslar gittikten sonra iş yeri sahibi Akkoca polisi aradı.

Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Plaka Takip Sistemi'nden (PTS) gece saat 04.10'da bölgeden geçen araçları inceleyen ekipler, hafif ticari aracın 04 DMY 139 plakasını tespit etti. Sistemden kontrol edildiği zaman bu plakalı bir aracın olmadığını belirleyen gasp dedektifleri, plakanın değiştirildiğini tahmin etti. Polis, modelini belirledikleri araca verilmiş olacak bütün plakaları araştırmaya başlayınca aynı marka ve model üzerinde 01 DNY 39 plaka olduğunu saptadı.

Yapılan operasyonla zanlılar gözaltına alındı. Mehmet K., sorgusunda suçunu itiraf etti. Sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden olayda silahı kullanan Mehmet Salih A., tutuklanırken Mehmet K. adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Ekipler, olaya karıştığı ileri sürülen firari 2 kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.