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22 Kasım 2017 14:19

"Çay Var Muhabbet Var" ziyaretleri

Adana’nın Karataş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘Çay Var Muhabbet Var’ adlı proje kapsamında, İlçe Milli Eğitim Müdürü Semander Karabulut öncülüğündeki ekip emekli olan, doğum yapan, evlenen eğitimciler ile kurum ve kuruluşlara ziyaret gerçekleştirip sohbet ediyor.


22 Kasım 2017 14:19


Karataş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, insani değerlerle insanlığa hizmet edileceği düşüncesi ile "Çay Var Muhabbet Var" projesi hazırlandı. Proje kapsamında her ay İlçe Milli Eğitim Müdürü Semender Karabulut başkanlığında toplanan proje ekibi, ziyaret edilecek kişi ve kurumları belirleyerek ziyaretlerde bulunmaya başladı.


Kasım ayında da ziyaretleri sürdüren ekip, önce 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bu yıl emekli olan öğretmen Gülseren Kapkın’ı daha sonra doğum yapan Yasemin Karanfil, yeni evlenen Yusuf ve Fadime Gizem Altuntaş çiftini ziyaret etti. Karataş Kaymakamı Durmuş Gençer’in de zaman zaman yer aldığı ziyarete katılanlar, çay içerek eğitim-öğretim ve kitap konularında muhabbet etti. Ziyaret edilen eğitimciler, uygulamadan çok memnun olduklarını belirtirken, İlçe Milli Eğitim Müdürü Semander Karabulut da, “Çay Var Muhabbet Var projemiz, ilçemize bir değer kattı. Her ay bir konu belirleyerek ilgili kişi ve kuruluşları ziyaret ediyoruz. Demli çaylarını içip sohbet ederek hem toplumsal birliktelik yaşanıyor hem de eski değerlerimizi hatırlıyoruz. Ziyaretlerimiz her kesime sürecek” diye konuştu.




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