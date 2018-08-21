Zor zamanlarda nasıl kaynaştığımızı millet olmanın ruh köküne nasıl sahip olduğunu bir kere daha gösterdik" dedi.

Çelik, bayram namazını Adana’da Sabancı Merkez Camisi’nde kıldı. Çelik, namaz sonrası vatandaşların Kurban Bayramını kutladı. Çelik, burada yaptığı açıklamada, ”Allah’a hamd ediyoruz, bizi bu bayrama kavuşturduğu için. Beraberlik içerisinde, birlik içerisinde, huzur içerisinde bu bayrama kavuşmak çok büyük bir nimet. Bu nimetin hakkını vererek, kıymetini bilerek, inşallah bu bayramı geçirmeye çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik şöyle devam etti:

”Geçtiğimiz günlerde yaşadığımız tüm sıkıntılara saldırılara rağmen birlik ve beraberliğimizi nasıl koruduğumuzu bir kere daha gösterdik. Zor zamanlarda nasıl kaynaştığımızı millet olmanın ruh köküne nasıl sahip olduğunu bir kere daha gösterdik. Bizim bu topraklar üzerinde şerefli hasiyetli onurlu ve başı dik yaşamımızı sağlayan, büyük fedakarlıkla bu vatanı bırakan şehitlerimizdir. Onları bir kere daha rahmetle anıyoruz.”

"Vatandaşlarımızdan trafik kurallarına hassasiyet göstermelerini rica ediyoruz"

Bayramda trafik kazalarının çok olduğunu hatırlatan Çelik, ”Trafik çok yoğun olduğu için pek çok kaza oluyor. Pek çok can kaybı oluyor. Bize acı ve üzüntü veren hadiseler meydana geliyor. Trafik yönetmeliğine uymaları konusunda vatandaşlarımızın hassasiyetini rica ediyoruz. Bayram hiç birimize acı ve üzüntü getirmesin. Herkes sevdikleriyle güzel bayram geçirsin” şeklinde konuştu.

Bayram namazına Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız’da katıldı.