Çelikcan: "Aksagaz sözünü tutmuyor"

AYKOME’nin belirlediği kırım bedeli ücretini de ödemeyiz diyorlar. Protokole uymayan ve keyfi hareket eden Aksagaz’a Yüreğirli vatandaşların hakkını yedirmeyiz" dedi.

Başkan Çelikcan, Yenidoğan Mahalle Muhtarı, mahalle sakinleri ve Aksagaz yetkilileri ile belediyede bir araya geldi.

Çelikcan, Yüreğirli vatandaşlara zor şartlar altında hizmet götürdüklerini ifade ederek, “Benim görevim, Yüreğir halkının hakkını savunmak. Yüreğir tarihinde görmediği hizmeti benim dönemimde aldı. Aksagaz çok az bir bedel ödeyerek yeni yaptığımız yolları kırmak istiyor. Biz de AYKOME’nin belirlediği kırım bedelini ödemek şartıyla yapabileceklerini söyledik. Hatta asfalt kaplama yapacağımız mahallelerde gelin yapın. Sizden para dahi istemiyoruz dedik. Böyle bir planlamalarının olmadığını söylediler. Bazı mahallelerimizde Aksagaz’ın altyapı çalışmalarını tamamlamaları için 1 yıl süre verdik. Her eve servis kutularını bağlanması yönünde protokol imzaladık. Buna rağmen çalışmalarını tamamlamadılar. Şimdi ise belediye izin vermiyor diye vatandaşı bize karşı kışkırtıyorlar. Adana’daki bütün kurumlar AYKOME kararları ve protokollere uyarken Aksagaz kanun kural tanımıyor. AYKOME ve Büyükşehir Belediyesi Meclis kararlarına herkes uymak zorunda’’ diye konuştu.

"Aksagaz protokole ve meclis kararına uymuyor"

Adana’da Aksagaz’ın çalışmasına Büyükşehir Belediye Başkanvekilliği döneminde ilk olarak kendisinin izin verdiğini belirten Başkan Çelikcan, şöyle devam etti:

’’Doğalgaz gibi temiz enerjinin vatandaşlarımız tarafından kullanılmasına asla karşı değiliz. Aksagaz ile Yüreğir Belediyesi arasında yapılan protokole göre doğalgaz hatlarının döşenmiş olduğu sokaklarda tüm binaların servis bağlantılarının (servis kutuları) tamamının aynı anda yapılacağı karara bağlanmıştı. Buna rağmen daha önceden çalışma yaptıkları ve servis kutularını bağlamadıkları binalara şimdi yeni yaptığımız asfalt yolları kırarak abonelik çalışması yapmak istiyorlar. Yüreğir Belediyesi olarak kırım bedelini ödeyin yapın diyoruz. Aksagaz ise çok komik bir bedel ödemek istiyor. Kırım bedellerini ne Yüreğir Belediyesi ne de Aksagaz belirliyor. Yetkili kurum Büyükşehir Belediye Meclisi ve AYKOME’dir. ASKİ, TEDAŞ, Telekom gibi kamu kurumları ve vatandaşlarımız da AYKOME ve Meclis kararlarına uyup öderken sadece Aksagaz kendi başına hareket etmeye çalışarak ödemeyeceğini belirtiyor. Kanunsuzlukta sınır tanımıyorlar.”

"Hiç kimse keyfine göre yollarımızı bozamayacak"

Mahmut Çelikcan, her altyapı yapan kurumun yapacağı çalışmayı Adana Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezi’ne (AYKOME) bildirmeleri ve AYKOME tarafından gerekli koordinasyonun sağlanması durumunda o yoldaki ihtiyaç duyulan bütün altyapı çalışmalarına, yeni yol dahi olsa müsaade ettiklerini belirterek, “Ama her önüne gelenin canının istediği gibi yollarımızı kırmasına bozmasına asla izin vermeyeceğiz. Milli servetimizin heba olmasına izin vermeyeceğiz. Aksagaz sorumsuzca davranarak hiç bir kurala uymak istemiyor. Amaçlarına ulaşmak için vatandaşlarımıza yalan yanlış bilgiler vererek halkımızı tahrik ediyor. Belediye ile vatandaşlarımızı karşı karşıya getirmek istiyorlar. Burada asıl mağdur olan yolları bozulan, sıkıntı çeken siz vatandaşlarımızsınız. Ben sizin haklarınızı savunarak, kamu kaynaklarından daha iyi faydalanmanız için mücadele ediyorum" dedi.