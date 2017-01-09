Çelikcan: “Basın mensubu da bir kamu görevlisi”

Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, basın mensuplarıyla biraraya geldiği toplantıda, basın mensubunun da bir kamu görevlisi gibi hizmet verdiğini söyledi.

Başkan Çelikcan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Adana’da çalışan gazetecilerle “Kahvaltılı Basın Buluşması” toplantısında bir araya geldi.

Gazetecilerin haklarının korunması için 1961 yılında 212 Sayılı Kanun’un çıkarıldığını belirten Çelikcan, “Özellikle geçmişten bu yana basın emekçilerin çektikleri sıkıntılar ortada. 1961’den bu güne 10 Ocak günü Çalışan Gazeteciler Bayramı’ydı. 1971 muhtırasından sonra bu özel günün ismi Çalışan Gazeteciler Günü olarak değişti ve günümüze kadar geldi. Basının görevi hepimiz için çok önemli. Tarafsız ve bağımsız bir anlayışla çalışan özellikle de şeffaflık ve kamuoyunu bilgilendirme adına yapılan görev bir kamu görevidir. Yani sizlerde bir kamu görevlisi gibi hizmet ediyorsunuz. Hepinizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nüzü kutluyorum” dedi.

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir de gazetecilerin, sendikalaşma oranının düştüğünü ve kendi haklarını koruyamayacak duruma geldiklerini söyledi.