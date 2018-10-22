Çelikcan: “Eğitime destek vermeye devam edeceğiz”

Yüreğir Kültür Merkezi'nde ödüllü seviye tespit sınavında dereceye giren öğrencilerin ödülleri verildi.

Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezi'nde ödüllü seviye tespit sınavında dereceye giren öğrencilerin ödüller, okula destek kursları kitap setleri ve üniversiteye hazırlık kitap setlerinin dağıtım töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, ülkenin geleceğinin eğitimde olduğunu, bu yüzden eğitime destek vermeye devam edeceklerini dile getirdi.

Hizmete açılan 11 kültürevinde ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik ders takviye kurslarının da devam ettiğini belirten Çelikcan, çocuk ve gençlerin eğitime yönlendirilmesi için ödüllü seviye belirleme sınavlarının yapıldığını hatırlatarak, “Bu sınavlara katılan öğrencilerimizden ödül alanlardan tıp fakültesi ve fen lisesini kazanan öğrencilerimiz var. Ortaöğretimde 2 bin 500, üniversiteye hazırlık kurslarında ise 500 öğrencimizin eğitim setlerini ücretsiz dağıttık. Bunu yıllardır gelenek haline getirerek öğrencilerimizin eğitimine destek oluyor” diye konuştu.

Gelişmiş ülkelerin eğitime büyük önem verdiğini vurgulayan Çelikcan, AK Parti iktidarı ile okullardaki imkanların iyileştirildiğini belirterek, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza verdiğimiz eğitim desteği ile güzel yerlere geleceğini ümit ediyorum. Sınıflarımızda çocuklarımız her türlü teknolojik aletlerden faydalanıyorlar. Özellikle savunma sanayinde çok iyi yerlere geldik. Parayla alamadığımız araç ve gereçleri artık kendimiz üretiyoruz” ifadelerini kullandı.

Yüreğir Belediyesi'nin kültürevlerinde eğitim görerek Adana Fen Lisesini kazanan Sıla Sezgin, Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan'a eğitime verdiği destek için teşekkür etti.