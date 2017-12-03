Çelikcan: "Engellilere sahip çıkmak bir insanlık görevidir"

Başkan Çelikcan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezi’nde engelli vatandaşlarla bir araya geldi.

Adana ve Yüreğir’de yaşayan engelli vatandaşların her zaman yanında olduklarını ve onlara her zaman sahip çıktıklarını belirten Başkan Çelikcan ’’Adana’da ilk engelli merkezini biz hizmete açtık. Onlar için dizayn ettiğimiz özel araçlarla evlerinden alıyoruz. Engelli Koordinasyon Merkezimizde düzenlenen etkinliklere katılıyorlar. Evlerine tekrar bırakılıyorlar. Hiç dışarıya çıkamayan engelli vatandaşlarımıza dışarı çıkma imkanı sunuyoruz. Engelli vatandaşlarımızın hislerini paylaşarak, onlarında engelsiz bireylerle aynı şartlarda yaşamayı hak ettiği, dolaysıyla onları toplumsal hayata hazırlayacak ortamları oluşturmak en önemli görevlerimizden biri olmalıdır’’ şeklinde konuştu.

Engelli vatandaşları topluma kazandıracak ve üretken hale getirecek etkinliklerin bütün kurum ve kuruluşların öncelikli görevlerinden biri olması gerektiğini belirten Başkan Çelikcan, "Engelli vatandaşlarımız hayata nasıl sabırla inançla tutunuyorlarsa, bizde sevgi ve şefkat ile onlara hayatı kolay ve yaşanılır hale getirmeliyiz. Asıl olan yüreklerimizin, duygularımızın ve niyetlerimizin engelli olmamasıdır. Engellisine sahip çıkan toplum gelişmiş toplumlardır. Engelli vatandaşa sahip çıkmak sosyal sorumluluğun yanı sıra bir insanlık görevidir" dedi.

Adana’da tüm engelli vatandaşların faydalanacağı Engelli Koordinasyon Merkezi’ni Yüreğir’e kazandırdıklarını belirten Başkan Çelikcan, şöyle devam etti:

"Evden çıkamayan engelli vatandaşlarımız özel dizayn edilmiş araçlarla evlerinden alınıp Engelli Koordinasyon Merkezimize getirilerek burada düzenlenen seramik, ahşap, resim, ebru sanatı, çalgılı müzik aletleri ve benzeri kurslara katılmaları sağlanmaktadır. Hiç evden çıkmayan bu vatandaşlarımız, bu hizmetimiz sayesinde evlerinden çıkma imkânına kavuşmakla birlikte toplumunda birer parçası olduklarını hissetmektedirler."

Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen ’Engelsiz Balo’ etkinliğene Engelsiz Yaşam ve Farkındalık Derneği Başkanı Hacer Bulut, Senin İçin Yardımlaşma Derneği Başkanı Nüvit Dağtekin, Engelli Bireyleri İş ve Meslek Edindirme Derneği Başkanı Taciser Derici ve davetliler katıldı.

Programda engelli bireyler ve aileleri Adanalı sanatçı Ali Turaç’ın konseri ile gönüllerince eğlendiler.