İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çelikcan: “Festival Adanamızın tanıtımına önemli katkı sağladı”

Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, bu yıl ikincisi gerçekleşen Adana Lezzet Festivali’nin kentin tanıtımına önemli katkı sağladığını söyledi.

Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, bu yıl ikincisi gerçekleşen Adana Lezzet Festivali'nin kentin tanıtımına önemli katkı sağladığını söyledi.


Başkan Çelikcan, ''Gelenekselin Gücü Adına'' sloganıyla 12-13-14 Ekim 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen ‘Adana Lezzet Festivali ile yalnızca gastronomi meraklılarını değil, aynı zamanda tarih ve kültür meraklılarını da Adana'ya çekerek, şehrin tanıtımına çok büyük katkı sağlandığını söyledi. Çelikcan, ''Adana mutfağının gizli kalmış lezzetleri tüm dünyaya tanıtılarak, bacasız sanayi olarak adlandırılan turizme de olumlu katkı sağladı. Adana'nın ekonomik, kültürel ve sosyal potansiyelinin harekete geçirilmesine vesile olmuştur. Festival dolayısıyla Adana'mıza gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayıp yolcu ettik. Hizmete açılan kültürevlerimizin deneysel mutfağında üretilen karpuz pekmezimiz katılımcıların büyük beğenisi ile karşılaştı. Bizler, Yüreğir Belediyesi olarak kültürevlerinde verilen aşçılık kurslarımızla gastronomi alanına yeni bireyler yetiştirmeye devam edeceğiz. Adana'mızın tanıtımına olumlu katkı sağlayan bu festivale emeği geçen herkese ayrıca teşekkür ediyorum'' şeklinde konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.