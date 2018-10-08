Çelikcan: “Hizmet de yapıyoruz gönül de”

Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, hayata geçirdiği sosyal ve kültürel projelerle Yüreğirli vatandaşların gönlüne girmeyi başardı. Çatkapı ziyaretlerle vatandaşları evlerinde ziyaret eden Çelikcan, taziye ziyaretlerini de aralıksız sürdürüyor. Hasta ve yaşlı vatandaşları da unutmayarak onlara moral veriyor. “Yüreğir'e Hoş Geldin Bebek” projesiyle bugüne kadar yaklaşık 21 bin aile evlerinde ziyaret edildiğini belirten Başkan Çelikcan, “Evde bakım hizmetlerimizle yaşlı ve yardıma muhtaç insanlarımıza yardımcı oluyoruz. İhtiyaçlarını gideriyoruz. Devletin sıcak elini ve şefkatini vatandaşlarımıza hissettirmeye devam ediyoruz” dedi.

Yüreğir'de göreve geldiği günden bu yana önemli ve kalıcı eserler kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Çelikcan, “11 kültürevi, Adana'nın en büyük kültür merkezi, 24 taziye evi ve çok amaçlı mahalle evi, 644 adet sosyal konut, bilim merkezi, 22 spor kompleksi, 4 adet kapalı semt pazarı, kapalı yüzme havuzu ve spor salonları, 2 adet kına konağının yanı sıra yeşil alanları mevcudun 3 katına çıkardık. Adana'nın ilk millet bahçesini çok yakında hizmete açıyoruz. Girilmedik mahalle ve sokak bırakmadık. 20 yılda yapılan olun 3 katını yaptık. Yaptığımız hizmetlerden vatandaşlarımız uzun yıllar faydalanacaktır” şeklinde konuştu.

Sosyal ve kültürel belediyeciliğin de en güzel örneklerini Yüreğir'de uyguladıklarını belirten Çelikcan, “Burada hayata geçirdiğimiz bir çok proje diğer belediyelerimiz tarafından örnek alınması bizleri mutlu ediyor. Özellikle çocukların ve kadınların eğitimine büyük önem veriyoruz. Hizmete açtığımız kültürevlerinde çocuklarımız için ana sınıfından üniversiteye hazırlık kurslarına kadar ücretsiz eğitim hizmeti verilmektedir. Kadınlarımıza yönelik ise eğitim seminerlerinin yanı sıra meslek kursları düzenleyerek aile ekonomilerine katkı sağlamalarına yardımcı oluyoruz. Kadınlarımızı ve çocuklarımızı eğitirsek bir çok sorunun önüne geçeriz” ifadelerini kullandı.

Yüreğirli vatandaşların sevincine ve üzüntüsüne ortak olmaya devam ettiklerini belirten Çelikcan “Yüreğir'de yaşayan vatandaşlarımızla birlikte olmaya devam ediyoruz.Zaman zaman esnaflarımızı ziyaret ediyoruz. Hasta ve yaşlı vatandaşlarımızı ziyaret ederek onlara moral verip destek oluyoruz. Taziyelerine katılıp acılarını paylaşırken,en mutlu günlerine katılıp sevinçlerine ortak oluyoruz. Birlikte ağlayıp birlikte gülüyoruz” diye konuştu.