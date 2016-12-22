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22 Aralık 2016 16:00

Çelikcan: "Hizmetlerimizin takdir görmesi şevkimizi artırıyor"

Çelikcan:

22 Aralık 2016 16:00

Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, kısıtlı imkanlara rağmen yaptıkları çalışmaların takdirle karşılanmasının şevklerini artırdığını söyledi.
Başkan Çelikcan, Karaahmetli Mahallesi’nde yaptığı taziye evi açılışının ardından Irmakbaşı Mahallesi’ni ziyaret ederek Köy Evi’nde vatandaşlarla sohbet etti. AK Parti Yüreğir İlçe Başkanı Ahmet Çözer ve meclis üyelerinin de eşlik ettiği ziyarette sorunları dinleyen Çelikcan Yüreğir’e yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi, mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda ekipleri yönlendirdi.
Yüreğir’in 7 yıl gibi kısa bir sürede yapılan çalışmalarla çehresinin değiştiğini, geliştiğini ve kentleşme yolunda sağlam adımlarla ilerlediğini belirten Çelikcan, "Bütün kente hizmet veren yatırımlarımızın yanında mahallelerimizde de her mahallenin kendi ihtiyacına göre içerisinde sosyal donatı alanlarını barındıran noktasal dokunuşlar yapıyoruz. Çocuklarımızı, gençlerimizi, yaşlılarımızı kısacası toplumumuzun bütün bireylerini düşünerek hareket ediyoruz. Belediyemizin imkanları kısıtlı. Ancak bu kısıtlı imkanlara rağmen yaptığımız çalışmalarımızın vatandaşlarımız tarafından takdirle karşılanması şevkimizi artırıyor. Yüreğir Adanamızın ikinci büyük ilçesi. Devletimizin önemli kamu yatırımları ve belediyemizin azimli çalışmaları ile bir şehir yeniden doğuyor" şeklinde konuştu.



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