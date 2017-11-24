Çelikcan öğretmenleri unutmadı

Adana Motor Teknik Lisesi’ndeki öğretmenleri ile yakından ilgilenen ve onlara çeşitli hediyeler veren Başkan Çelikcan, Yüreğir Belediyesi Kültürevlerinde eğitim veren öğretmenlere de hediyeler vererek günlerini kutladı. Öğretmenliğin çok önemli ve kutsal bir görev olduğunu belirten Başkan Çelikcan ’’Öğretmenlerimizi sadece 1 gün değil her zaman hatırlamamız gerekmektedir. Hepsinin ellerinden öpüyorum. Onlar için ne yapsak azdır’’ dedi.

Yüreğir Belediyesi Kültürevlerinde 300’den fazla öğretmenin görev yaptığını belirten Başkan Çelikcan ’’Hizmete açtığımız 11 adet kültürevlerimiz ile eğitim veren öğretmenlerimiz çok önemli bir görev yapmaktadırlar. Yılda yaklaşık 30 bin vatandaşımız kültürevlerimizde eğitim görüyor. Özellikle 5 bin öğrencimize ücretsiz liselere giriş ve üniversiteye giriş kursları ve eğitim setlerini veriyoruz. Doğankent Kültür Evimizde eğitim gören bir öğrencimiz liseler giriş sınavında tüm soruları doğru yaparak Fen Lisesi’ni kazandı. Bir çok öğrencimiz çok güzel okullara yerleştiler. Bundan çok büyük mutluluk duydum.Bu eğitim kurumlarımızda öğretmenlerimiz de emeği çok fazla. Özveriyle görev yapan bütün öğretmenlerimize teşekkür ediyorum’’ şeklinde konuştu.

Öğretmenlik mesleğinin dünyanın en önemli ve sorumluluk gerektiren mesleği olduğunu ifade eden Çelikcan, "Bizleri hayata hazırlamada anne ve babamızdan sonra üzerimizde en fazla emeği olan öğretmenlerimizdir. Ülkemizin güvenli,çağdaş ve gelişmiş bir ülke olması evlatlarımızın iyi eğitim almaları, donanımlı olmalarında öğretmenlerimiz çok önemlidir. Bu nedenle bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyorum’’ dedi.

Öğretmenler adına söz alan Başkan Çelikcan’ın Adana Motor Teknik Lisesi öğretmenlerinden Saim Köylüoğlu, bu anlamlı günde kendilerini bir araya getirdiği için Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan’a teşekkür etti.