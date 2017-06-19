Çelikcan pehlivanlarla iftar yaptı

Pehlivanlarla birlikte orucunu açan Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, “Bu birlikteliğimiz Adana sporuna, güreşine katkı koyacak” dedi.

Yüreğir Belediyesi Türkiye Güreş Federasyonu Adana İl Temsilciliği ile birlikte düzenlediği iftar yemeğinde Çukurovalı güreşçileri aynı sofrada buluşturdu. Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezi’nde verilen yemeğe güreş camiasının önde gelen isimleri ve ay yıldızlı bayrağımızı sergiledikleri üstün başarılarla dünyanın dört bir yanında dalgalandıran Çukurovalı pehlivanlar katıldı.

Konuşmasına kendisinin de bir dönem güreş yaptığını hatırlatarak başlayan Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, “Burası bir gönül sofrası, yemek bahane. Bu mübarek akşamda gönül soframızda buluşmak geleceğe dair umut veriyor. Bu birlikteliğimiz Adana sporuna, güreşine katkı koyacak inşallah. Yüreğir’de göreve geldiğimizde ilk işimiz Yüreğir Belediyesi Spor Kulübünü kurmak oldu. Güreş branşı ile başladık daha sonra diğer spor dalları ile çeşitlendirdik. Yüreğir’e 15 adet spor tesisi kazandırdık. Çocuklarımızı sokağın olumsuzluklarında korumaktı tüm gayemiz” dedi.

“Spor kompleksimizden yeni sporcular yetişecek”

Spora ve sporcuya çok önem verdiklerini belirten Başkan Çelikcan, “Şuanda Atakent Mahallemize Adana’da bir ilk olacak çok güzel bir tesis çalışmamız devam ediyor. Temmuz ayı içerisinde tamamlamayı planladığımız spor kompleksimiz önümüzdeki sezon hizmete girecek inşallah. Bu tesisimizde hem kapalı yüzme havuzu hem salon sporları rahatlıkla yapılacak. 12 milyon liralık yatırımla hayat bulacak bu spor kompleksimizden yeni güreşçiler, sporcular yetişecek” şeklinde konuştu.

Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, iftar yemeğinin ardından güreş takımlarına malzeme yardımında bulundu. İftar sofrasında bir araya gelmekten duydukları memnuniyeti dile getiren sporcular Başkan Çelikcan’a teşekkür ettiler.