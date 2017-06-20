Çelikcan: “Yatırımlarla Yüreğir’de işsizlik azalıyor”

Özel teşebbüs buraya ilgi gösteriyor ve artık bu ilgiden sonra Yüreğir’de işsizlik bir nebze olsun azalıyor. Yatırımla istihdama katkı sağlamış oluyoruz” dedi.

Yüreğir Belediyesi tarafından Özgür Mahallesi ve Sarıçam Mahallesi’ne sokak iftarı verildi. Bin 500 kişinin katıldığı iftar programı öncesi İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Başkan Çelikcan, Yüreğir ilçesinin, Adana için stratejik açıdan önemli olduğunu söyledi.

Pamuk, domates ve narenciye gibi birçok tarımsal ürünün Yüreğir ilçesinden yurt içi ve yurt dışına gönderildiğini söyleyen Başkan Çelikcan, “Özellikle Rusya’ya olsun buradan çok narenciye gidiyor. Pamuktan domatese kadar birçok ürün yurt dışına buradan gönderiliyor. Bu anlamda Yüreğir aslında gelişmeye çok müsait bir ilçemizdir” diye konuştu.

“Yüreğir kabuğunu kırdı”

Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, başkanlık görevini 8 yıldır yürüttüğünü ve devlet ile kamunun Yüreğir’e birçok yatırım yaptığını ifade etti. İnşa edilen Adana Şehir Hastanesi’nin Yüreğir’de olmasının da önemli olduğunu ifade eden

Çelikcan, şöyle konuştu:

“2009’dan sonra gerek devlet ve kamu yatırımlarımız gerekse belediyemizin yapmış olduğu yatırımlarla Yüreğir kabuğunu kırdı. Özellikle yatırım yapılabilecek merkeze yakınlığıyla ve potansiyeliyle merkeze birçok tarıma dayalı sanayi ve ticaret alanları var. Bölgemizde 1550 yataklı dev şehir hastanesi inşa edildi. Eylül ayında açılacak. Çok önemli 2 tane 5 yıldızlı otel bölgemizde inşa edildi. Çok büyük bir alışveriş merkezi var. Bir tane daha yapılacak. 2 tane adalet sarayı olmak üzere 2 kurum bölgemizde inşa edildi. Bu tabi merkez ve yerelin uyumu ile oldu. Bizler hem yer tahsisinde imar planlamalarında merkezi hükümet ile çok uyumlu çalıştık ve bu yatırımlar buraya geldi. Son 7-8 yıldır Yüreğir ciddi anlamda yatırım alıyor.”

Yüreğir ilçesinde yapılan yatırımların işsizliği azalttığını da kaydeden Çelikcan, “Özel teşebbüs buraya ilgi gösteriyor ve artık bu ilgiden sonra Yüreğir’de işsizlik bir nebze olsun azalıyor. Yatırımla istihdamı sağlamış oluyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Çelikcan, 11 tane kültür evi, 1 tane de kültür merkezi inşa ettiklerini ve yılda 30 bin kişinin bu yerlerden faydalandıklarını kaydetti.

Başkan Mahmut Çelikcan, Özgür, Atakent ve Sarıçam mahallelerinin ortak kullanabilecekleri 55 bin metrekarelik 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Parkı’nı inşa ettiklerini ve 15 Temmuz 2017 tarihinde parkın açılışını yapacaklarını sözlerine ekledi.