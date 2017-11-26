Çelikcan: "Yüreğir’den tekstil ihracatı sevindirici"

Yüreğir’de faaliyet gösteren tekstil atölyelerini ziyaret ederek işçi ve iş verenlerle görüşen Çelikcan, çalışanın, üretenin her zaman yanında olduklarını söyledi.

Tekstil atölyelerinin birçok ülkeye ihracat yaparak ülkeye milyonlarca liralık döviz kazandırdıklarını belirten Çelikcan, "Bir zamanlar tekstilin merkezi olan bölgemizin yine eski günlerine kavuşuyor olması çok önemli. En önemlisi ise bölgemizdeki vatandaşlarımıza iş-aş imkanı sunuyorlar. Birçok insanımız buradan evlerinin geçimini sağlıyor. Bölgemizdeki iş istihdamına katkı sağlıyorlar" dedi.

Dünyanın bir çok ünlü giyim markasının ürünlerinin Yüreğir’den gönderildiğini belirten Başkan Çelikcan, "Yüreğir’deki tekstil atölyelerimizde üretilen ürünlerin dünyada bir çok önemli markaya gönderiliyor olması beni sevindirdi. Girişimci, yenilikleri takip ederek dünyanın bir çok ülkesine ihracat yaparak katma değer üreten, bölgemizdeki bir çok insana aş ve iş imkanı sağlayan iş adamlarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.