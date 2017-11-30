Çelikcan: “Yüreğir’i spor tesisleriyle donatıyoruz”

Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ahmet Bozan ve yönetim kurulu üyeleri Başkan Çelikcan’ı makamında ziyaret etti. Amatör spor kulüpleri ve amatör sporun her zaman yanında olduklarını belirten Başkan Çelikcan ASKF Yönetimine başarılar diledi.

Her yıl düzenli olarak amatör spor kulüplerine malzeme yardımı yaptıklarını ve onlara her zaman destek olduklarını belirten Başkan Çelikcan, “Çocuklarımızı sokağın olumsuz koşullarından uzak kalmaları için bireysel sporlara veya takım sporlarına yönlendirmek önemlidir. Spor çocuklarımızın fiziki gelişimlerinin yanı sıra kötü alışkanlıklardan uzaklaşmasına vesile olur. Bu yüzden ilçeyi spor tesisleriyle donatıyoruz” ifadelerini kullandı.