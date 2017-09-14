Çelikcan’a çiçekli karşılama

Başkan Çelikcan’ı ise çalışanları ve çocukevi projesinde yer alan çocuklar çiçeklerle karşıladı.

Başkan Çelikcan, hizmete açılan 11 kültürevi ve kültürmerkezi ile bir çok sosyal sorumluluk projesinin hayata geçtiğini belirterek, “Göreve başladığımız 2009 yılından bugüne kadar bir çok kişinin hayal bile edemeyeceği projeleri hayata geçirdik. Özellikle dezavantajlı gruplar olan çocuklar ve kadınlara yönelik bir çok projeyi gerçekleştirdik. Bu projelerden bazıları ödüle layık görüldü. Doğankent Kültürevinde ise tarım işçilerimizin çocukları her gün çadırlarından alınarak kültürevimizde her türlü eğitim verilerek tekrar çadırlarına bırakılıyor. Çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Onları hayata güzel hazırlayabilirsek geleceğimizi güvence altına alırız. Amacımız vatandaşlarımızın yaşamlarına olumlu katkı koyabilmektir. Bizim için asıl mutluluk ve ödül budur” dedi.

“Önemli olan vatandaşın kalbine girmektir”

Belediyeciliğin sadece altyapı, üstyapı yapmak olmadığını belirten Başkan Çelikcan, “Belediyecilik vatandaşlara dokunmaktır. Onların gönlüne, kalbine girmektir. Yüreğir Belediyesi ailesi olarak vatandaşlarımıza karşı ilgili ve alakalı olmaya devam edelim. Bizler bir makinenin dişlisi gibiyiz. Dişlinin biri bozulursa sistem çalışmaz. El birliği gönül birliği ile çalışmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar arkadaşlarımızın gösterdiği çaba için kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Çelikcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden ödül almanın mutluluk verici olduğunu da kaydederek, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza sahip çıkmak ise boynumuzun borcudur. Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden aldığımız bu ödülü çocuklarımıza armağan ediyorum ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.