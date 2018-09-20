Çelikcan'dan öğrencilere kırtasiye yardımı

Kiremithane Mahallesi Makimsan Ortaokulu'nda dağıtım törenine katılan Başkan Çelikcan, eğitime her zaman destek olduklarını ve olmaya devam edeceklerini belirtti. Çelikcan, "2018-2019 Eğitim Öğretim yılının tüm öğrencilere ve eğitim camiasına hayırlı olmasını diliyorum. Umarım iyi bir eğitim öğretim dönemi geçiririz" dedi.

Eğitim yuvalarına her zaman destek olduklarını ve bundan sonra da destek olmaya devam edeceklerini söyleyen Çelikcan, "Her şeyin başı eğitimdir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı hayata ne kadar iyi hazırlayabilirsek geleceğimizi de o kadar güvence altına almış oluruz.

Çocuklarımız okullarında aldıkları temel eğitimlerin yanı sıra hizmete açtığımız 11 adet kültür evleri ile çocuklarımızı sosyal ve kültürel etkinliklerle tanıştırdık. Yaz aylarında ve hafta sonlarında çocuklarımıza yönelik olarak, hobi kurslarının yanı sıra eğitime destek kursları ve buralarda düzenlediğimiz sosyal-kültürel etkinliklerle boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlıyoruz. Böylece sokağın olumsuz koşullarından uzaklaştırıyoruz" şeklinde konuştu.