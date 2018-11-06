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Çelik'ten Adana Demirspor'a ziyaret

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Spor Toto 1.

Lig ekibi Adana Demirspor için yeni bir süreç başladığını, biraz sabırlı olunması gerektiğini söyledi.


Çelik, Aytaç Durak Tesisleri'nde Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak ve yöneticilerle biraraya geldi.


Murat Sancak'ın başkanlık görevine geldiğinden buyana Adana Demirspor'a büyük katkılar sağladığını ifade eden Çelik, "Adana'da, Adana Demirspor'un sosyolojik karşılığı çok büyük bir futbol kültürüne dayanıyor. O sebeple Türkiye'nin her yerinde dikkatle takip edildiği gibi bizim de çocukluğumuzun efsanesi. Bu efsanenin bu şekilde sahiplenilmesi, burada yeni bir yapılanmaya gidilmesi, bu şekilde takımımızın yeniden kendi taraftarının arzusu doğrultusunda böyle güçlü bir yönetimle buluşması hepimizi çok sevindiriyor. İyi başarılara imza atıyorlar, inşallah bundan sonrası daha iyi olacak. Yeni bir süreç başladığı için biraz sabırlı olmak lazım. Sevgili başkan da zaten sürekli 'sabır, sabır, sabır' diyor. İnşallah her şey Adana Demirspor'umuz için güzel olacak" dedi.


Murat Sancak ise desteklerinden dolayı Çelik'e teşekkür ederek, "Sabrederek inşallah bu işin üstesinden geleceğiz. Sağ olsunlar hem sizler hem de taraftarlarımız destek veriyor. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımız da her türlü özveriyi gösteriyorlar. İnşallah 25 yıllık hasreti, söz vermememize rağmen bu yıl bitirmeye çalışacağız. Tabii çıkmak yetmiyor, önemli olan çıktığın yerde tutunabilmek. Orada da hep beraber, el birliğiyle, sizlerin desteğiyle çok güzel yerlere geleceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

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