Diğer
Kategoriler
18 Haziran 2017 11:40

Cep telefonu hırsızı önce kameraya sonra polise yakalandı

Adana’da 5 ayrı iş yerinden 8 cep telefonu çalan hırsız, 6.

Cep telefonu hırsızı önce kameraya sonra polise yakalandı

18 Haziran 2017 11:40

kez hırsızlık yaparken yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.


Edinilen bilgiye göre, Seyhan ilçesinde 5 kişi iş yerlerinden cep telefonlarının çalındığı şikayetinde bulununca Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Polis, iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelediğinde hırsızlık olayını uyuşturucu bağımlısı Abdullah S.’nin yaptığını belirledi. Zanlıyı yakalamak için çalışma başlatan polis, Abdullah S’yi 6. iş yerinden hırsızlık yaparken yakaladı. Üzerinde yapılan aramada bir içimlik esrar ele geçirilen zanlının 5 iş yerinden 8 cep telefonu çaldığı belirlendi.


Abdullah S. emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    33°C
ADANA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 23 RAMEZÂN 1438
  • 18 Haziran 2017
  • Pazar
  • İmsak :03:08
  • Güneş :05:12
  • Öğle :12:50
  • İkindi :16:43
  • Akşam :20:09
  • Yatsı :21:56
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!