Cep telefonu hırsızı önce kameraya sonra polise yakalandı

kez hırsızlık yaparken yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Seyhan ilçesinde 5 kişi iş yerlerinden cep telefonlarının çalındığı şikayetinde bulununca Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Polis, iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelediğinde hırsızlık olayını uyuşturucu bağımlısı Abdullah S.’nin yaptığını belirledi. Zanlıyı yakalamak için çalışma başlatan polis, Abdullah S’yi 6. iş yerinden hırsızlık yaparken yakaladı. Üzerinde yapılan aramada bir içimlik esrar ele geçirilen zanlının 5 iş yerinden 8 cep telefonu çaldığı belirlendi.

Abdullah S. emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.