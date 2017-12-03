Cephanelik gibi ev

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri bir evde çok sayıda silah olduğu bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi doğrultusunda Seyhan ilçesi, Yeşilyuva Mahallesi’ndeki eve baskın düzenledi. Yapılan baskında evde 3 tabanca, 2 av tüfeği, 11 adet şarjör, 78 adet fişek ve çelik yelek bulundu. Olayla ilgili Halil İbrahim A. (34) gözaltına alındı.

Polis, ele geçirilen silahların olaya karışıp karışmadığını araştırıyor. Şüphelinin ise ifadesinde silaha meraklı olduğu için bulundurduğunu, başka bir amacının olmadığını söylediği öğrenildi.

Halil İbrahim A. sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.